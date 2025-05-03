"Много фейковых новостей": в Госдепе США прояснили позицию по поводу отхода от мирных переговоров

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс прокомментировала свое заявление о возможном отходе Вашингтона от мирных переговоров по войне рф против Украины, отметив, что это не соответствует действительности, и подчеркнула, что сейчас позиция США относительно переговоров не изменилась, однако если не будет прогресса, то эта позиция может измениться. Об этом Брюс сказала в эфире Fox News, передает УНН.

Детали

Как заявила Брюс, госсекретарь США Марко Рубио, а также президент США Дональд Трамп неоднократно заявляли, что если не будет прогресса, если не будет настоящей динамики конкретного урегулирования и решения этого конфликта, то роль США изменится.

"Некоторые СМИ подали это как отказ от Украины или отказ от процесса. Это не соответствует действительности. Если это произойдет, а это, конечно, зависит от президента и госсекретаря, если будет достигнут прогресс, который сейчас наблюдается, конечно, мы будем посредником, и мы не зря бегаем по всему миру, чтобы положить конец кровавой бойне, которая разворачивается в этой динамике, но если не будет прогресса между двумя сторонами, мы отступим от роли посредника в этом процессе, но это не означает, что мы отказываемся от стремления к прекращению огня или делаем все, что в наших силах, чтобы способствовать достижению этой цели или прекращению конфликта в целом", - заявила Брюс.

Спикер Госдепа отдельно добавила в соцсети X: "О моих комментариях много фейковых новостей. Вот правда: как сказал госсекретарь Марко Рубио, если не будет прогресса в переговорах между россией и Украиной в направлении конкретного решения, Соединенные Штаты сделают шаг назад в качестве посредника. Если и когда это произойдет, то это будет решение президента. Мы подталкиваем обе стороны к достижению реального прогресса".

Дополнение

Как заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс на брифинге в четверг, 1 мая, Соединенные Штаты прекращают выполнять роль посредника в процессе урегулирования войны, которую россия ведет против Украины.

Она подчеркнула, что инициатива по завершению конфликта должна перейти к Киеву и москве.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий обсудил со спикером Госдепа США Тэмми Брюс заявление об отказе Вашингтона от роли посредника. В Госдепе заверили - позиция не нова.