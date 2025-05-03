"Багато фейкових новин": у Держдепі США прояснили позицію щодо відходу від мирних переговорів

Прессекретар Державного департаменту США Теммі Брюс прокоментувала свою заяву про можливий відхід Вашингтона від мирних переговорів щодо війни рф проти України, зазначивши, що це не відповідає дійсності, та наголосила, що зараз позиція США щодо переговорів не змінилася, проте якщо не буде прогресу, то ця позиція може зазнати змін. Про це Брюс сказала в ефірі Fox News, передає УНН.

Деталі

Як заявила Брюс, держсекретар США Марко Рубіо, а також президент США Трамп неодноразово заявляли, що якщо не буде прогресу, якщо не буде справжньої динаміки конкретного врегулювання і вирішення цього конфлікту, то роль США зміниться.

"Деякі ЗМІ подали це як відмову від України або відмову від процесу. Це не відповідає дійсності. Якщо це станеться, а це, звичайно, залежить від президента і держсекретаря, якщо буде досягнутий прогрес, який зараз спостерігається, звичайно, ми будемо посередником, і ми не дарма бігаємо по всьому світу, щоб покласти край кривавій бійні, яка розгортається в цій динаміці, але якщо не буде прогресу між двома сторонами, ми відступимо від ролі посередника в цьому процесі, але це не означає, що ми відмовляємося від прагнення до припинення вогню або робимо все, що в наших силах, щоб сприяти досягненню цієї мети або припиненню конфлікту в цілому", - заявила Брюс.

Речниця Держдепу окремо додала у соцмережі X: "Про мої коментарі багато фейкових новин. Ось правда: як сказав держсекретар Марко Рубіо, якщо не буде прогресу в переговорах між росією та Україною у напрямку конкретного рішення, Сполучені Штати зроблять крок назад як посередник. Якщо і коли це станеться, то це буде рішення президента. Ми підштовхуємо обидві сторони до досягнення реального прогресу".

Доповнення

Як заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс на брифінгу в четвер, 1 травня, Сполучені Штати припиняють виконувати роль посередника у процесі врегулювання війни, яку росія веде проти України.

Вона наголосила, що ініціатива щодо завершення конфлікту має перейти до Києва та москви.

Речник МЗС України Георгій Тихий обговорив із спікеркою Держдепу США Теммі Брюс заяву про відмову Вашингтона від ролі поседерника. У Держдепі запевнили - позиція не нова.