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Позиція не нова: у МЗС отримали роз'яснення від Держдепу щодо заяви про відмову США від ролі посередника

Київ • УНН

 • 4894 перегляди

Представник Держдепу США запевнила МЗС України, що заява про відмову від ролі посередника не є новою позицією. Вашингтон відступить, якщо не буде прогресу в переговорах між Києвом та москвою.

Позиція не нова: у МЗС отримали роз'яснення від Держдепу щодо заяви про відмову США від ролі посередника

Речник МЗС України Георгій Тихий обговорив із спікеркою Держдепу США Теммі Брюс заяву про відмову Вашингтону від ролі поседерника. У Держдепі запевнили - позиція не нова, передає УНН.

Ми підтвердили, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника". Це не була нова позиція, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США 

- повідомив Тихий.

Нагадаємо

Як заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс на брифінгу в четвер, 1 травня, Сполучені Штати припиняють виконувати роль посередника у процесі врегулювання війни, яку росія веде проти України. 

Вона наголосила, що ініціатива щодо завершення конфлікту має перейти до Києва та москви.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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