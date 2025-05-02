Позиция не новая: в МИД получили разъяснения от Госдепа относительно заявления об отказе США от роли посредника

Представитель МИД Украины Георгий Тихий обсудил со спикером Госдепа США Тэмми Брюс заявление об отказе Вашингтона от роли посредника. В Госдепе заверили - позиция не новая, передает УНН.

Мы подтвердили, что ее комментарий относительно роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного комментария, сделанного ранее на этой неделе: "Если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника". Это не была новая позиция, а лишь повторение того, что ранее уже озвучивал государственный секретарь США - сообщил Тихий.

Напомним

Как заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс на брифинге в четверг, 1 мая, Соединенные Штаты прекращают выполнять роль посредника в процессе урегулирования войны, которую россия ведет против Украины.

Она подчеркнула, что инициатива по завершению конфликта должна перейти к Киеву и москве.