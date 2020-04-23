МХП увеличил производство и снизил стоимость курятины

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 33672 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 78786 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101707 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127979 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128667 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171942 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121665 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157241 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104924 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 18:57 • 103154 просмотра
Актуальное
МХП увеличил производство и снизил стоимость курятины

МХП увеличил производство и снизил стоимость курятины

Киев  •  УНН

 • 16351 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Крупнейший агрохолдинг Украины МХП, производитель курятины “Наша Ряба” увеличил мощность, снизив при этом цены на продукцию. Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на сайте Лондонской биржи, передает УНН.

Так, в І квартале 2020 года МХП произвел 178,6 тыс. тонн курятины, что на 4% больше, чем годом ранее.

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Уточняется, что компания достигла успехов на производственном рынке благодаря запуску дополнительных площадок (бригад), как части второй очереди Винницкого птицекомплекса.

Параллельно, МХП снизил стоимость курятины. Так, в I квартале 2020 года средняя цена на курятину МХП составила 34,41 грн за кг, что на 11% дешевле, чем в I квартале 2019 года.

Вместе с тем, компания сократила объем продаж курятины третьим лицам – на 4%, до 157,73 тыс. тонн. В результате закрытия рынков, которые привели к уменьшению экспортных продаж, обьяснили в МХП.

Поставки курятины за границу снизились на 12% до 82 тыс. тонн, при этом - выросли на 7% до 75,68 тыс. тонн продажи на внутреннем рынке.

Напомним, МХП выделил 84 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине. 

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