МХП увеличил производство и снизил стоимость курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Крупнейший агрохолдинг Украины МХП, производитель курятины “Наша Ряба” увеличил мощность, снизив при этом цены на продукцию. Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на сайте Лондонской биржи, передает УНН.
Так, в І квартале 2020 года МХП произвел 178,6 тыс. тонн курятины, что на 4% больше, чем годом ранее.
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Уточняется, что компания достигла успехов на производственном рынке благодаря запуску дополнительных площадок (бригад), как части второй очереди Винницкого птицекомплекса.
Параллельно, МХП снизил стоимость курятины. Так, в I квартале 2020 года средняя цена на курятину МХП составила 34,41 грн за кг, что на 11% дешевле, чем в I квартале 2019 года.
Вместе с тем, компания сократила объем продаж курятины третьим лицам – на 4%, до 157,73 тыс. тонн. В результате закрытия рынков, которые привели к уменьшению экспортных продаж, обьяснили в МХП.
Поставки курятины за границу снизились на 12% до 82 тыс. тонн, при этом - выросли на 7% до 75,68 тыс. тонн продажи на внутреннем рынке.
Напомним, МХП выделил 84 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине.