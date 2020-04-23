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МХП збільшив виробництво і знизив вартість курятини

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Найбільший агрохолдинг України МХП, виробник курятини "Наша Ряба" збільшив потужність, знизивши при цьому ціни на продукцію. Про це йдеться в повідомленні агрохолдингу на сайті Лондонської біржі, передає УНН.

Так, в І кварталі 2020 року МХП виробив 178,6 тис. тонн курятини, що на 4% більше, ніж роком раніше.

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Уточнюється, що компанія досягла успіхів на виробничому ринку завдяки запуску додаткових майданчиків (бригад), як частини другої черги Вінницького птахокомплексу.

Паралельно, МХП знизив вартість курятини. Так, в I кварталі 2020 року середня ціна на курятину МХП становила 34,41 грн за кг, що на 11% дешевше, ніж в I кварталі 2019 року.

Разом з тим, компанія скоротила обсяг продажів курятини третім особам - на 4%, до 157,73 тис. тонн. У результаті закриття ринків, які привели до зменшення експортних продажів, пояснили в МХП.

Поставки курятини за кордон знизилися на 12% до 82 тис. тонн, при цьому - зросли на 7% до 75,68 тис. тонн продажу на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, МХП виділив 84 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні.

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