МХП збільшив виробництво і знизив вартість курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Найбільший агрохолдинг України МХП, виробник курятини "Наша Ряба" збільшив потужність, знизивши при цьому ціни на продукцію. Про це йдеться в повідомленні агрохолдингу на сайті Лондонської біржі, передає УНН.
Так, в І кварталі 2020 року МХП виробив 178,6 тис. тонн курятини, що на 4% більше, ніж роком раніше.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціни на курятину в Україні на 30% нижче, ніж в ЄС
Уточнюється, що компанія досягла успіхів на виробничому ринку завдяки запуску додаткових майданчиків (бригад), як частини другої черги Вінницького птахокомплексу.
Паралельно, МХП знизив вартість курятини. Так, в I кварталі 2020 року середня ціна на курятину МХП становила 34,41 грн за кг, що на 11% дешевше, ніж в I кварталі 2019 року.
Разом з тим, компанія скоротила обсяг продажів курятини третім особам - на 4%, до 157,73 тис. тонн. У результаті закриття ринків, які привели до зменшення експортних продажів, пояснили в МХП.
Поставки курятини за кордон знизилися на 12% до 82 тис. тонн, при цьому - зросли на 7% до 75,68 тис. тонн продажу на внутрішньому ринку.
Нагадаємо, МХП виділив 84 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні.