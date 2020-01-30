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МХП увеличил продажи курятины

Киев • УНН

 • 32554 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В 2019 году агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" продал 669,9 тыс. тонн курятины, что на 13% больше, чем в 2018 году. Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на сайте Лондонской биржи, передает УНН.

МХП увеличил продажи курятины

Речь идет о продаже курятины третьим лицам.

В частности, в 4-м квартале 2019 года МХП продал 158,6 тыс. тонн курятины, что на 10% больше, чем в 4-м квартале 2018 года.

"Годовой объем продаж птицы (как в свежем, так и в замороженном виде) на внутреннем рынке оставался относительно стабильным и сбалансированным в годовом исчислении", - говорится в сообщении.

Справка: МХП является ведущим производителем куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (Наша Ряба). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продаж мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП).

МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки.

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

Также напомним, продукция МХП "Наша Ряба" признана лучшей на украинском рынке курятины.

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