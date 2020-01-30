МХП увеличил продажи курятины

КИЕВ. 30 января. УНН. В 2019 году агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" продал 669,9 тыс. тонн курятины, что на 13% больше, чем в 2018 году. Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на сайте Лондонской биржи, передает УНН.