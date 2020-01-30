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МХП збільшив продажі курятини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У 2019 агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" продав 669,9 тис. тонн курятини, що на 13% більше, ніж у 2018 році. Про це йдеться у повідомленні агрохолдингу на сайті Лондонської біржі, передає УНН.

МХП збільшив продажі курятини

Йдеться про продаж курятини третім особам.

Зокрема, у 4-му кварталі 2019 року МХП продав 158,6 тис. тонн курятини, що на 10% більше, ніж у 4-му кварталі 2018 року.

"Річний обсяг продажів птиці (як у свіжому, так і в замороженому вигляді) на внутрішньому ринку залишався відносно стабільним і збалансованим у річному обчисленні", - йдеться в повідомленні.

Довідка: МХП є провідним виробником курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (Наша Ряба). МХП контролює усі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП).

МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.

Також нагадаємо, продукція МХП "Наша Ряба" визнана найкращою на українському ринку курятини.

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