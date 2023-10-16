МХП завершила осеннюю посевную

Детали

Площадь озимой пшеницы под жатву 2024 года – 39 тыс. га, как и была в этом году, комментирует заместитель председателя правления по агронаправлению МХП Сергей Доброгорский.

«В то время под озимый рапс засеяли площадь 37 тыс. га, что на 4 тыс. га больше, чем в предыдущем году.

Посев был проведен в ранне-оптимальные сроки, чтобы растения должным образом сформировали корневую систему до наступления холодов», - добавляет он.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Компания работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Компания МХП – весомый игрок на аграрном рынке, производственные мощности которого охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, из них под выращивание сельскохозяйственных культур – 353 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.