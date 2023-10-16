МХП завершила осінню посівну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У всіх 12 областях, де присутні рослинницькі підприємства компанії МХП, закінчили посів озимої пшениці. Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.
Деталі
Площа озимої пшениці під жнива 2024 року – 39 тис. га, як і була цьогоріч, коментує заступник голови правління з агронапряму МХП Сергій Доброгорський.
«В той час під озимий ріпак засіяли площу 37 тис. га, що на 4 тис. га більше, ніж попереднього року.
Посів було проведено в ранньо-оптимальні терміни, щоб рослини належним чином сформували кореневу систему до настання холодів», - додає він.
Довідка
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Компанія працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.
Компанія МХП – вагомий гравець на аграрному ринку, виробничі потужності якого охоплюють 12 областей України. Земельний банк становить 360 000 га, з них під вирощування сільськогосподарських культур – 353 000 га. Важливою складовою агровиробництва МХП є цифровізація та застосування інновацій.