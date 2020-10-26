МХП открыл третий "Мясомаркет" в коллаборации с "Мясорубкой"

Это 15-й магазин франчайзинговой сети МХП, которые открываются по всей Украине. В Сумах франчайзи - Максим Сидоренко, владелец food-ритейла "Мясорубка" и партнер МХП уже более 16 лет. Коллаборационных магазинов "Мясомаркет-Мясорубка" в Сумах уже два, все они принадлежат Максиму Сидоренко, который отвечает за высокий уровень сервиса и соблюдение высоких стандартов качества продуктов.

"Мы проводим работу над ошибками, учитываем опыт других "Мясомаркетов". Много работаем с аналитикой, изучаем рынок, прислушиваемся к пожеланиям гостей. Это мотивирует, вдохновляет и помогает нам становиться лучше. Все технологические процессы мы стараемся держать на высоком уровне, и предлагать нашим гостям действительно качественные решения", - рассказал на открытии Максим Сидоренко.

Конкурировать такие магазины могут разве что между собой, ведь аналогов нет.

"Таким магазинам нет конкурентов, - поделился Максим Сидоренко, - ведь такого формата как в "Мясомаркете-Мясорубке" больше нет в Сумах. Купить хлеб, мясо, молочные продукты, шаурму, вино, готовые блюда в одном месте у дома - подобного еще не было. Это совершенно уникальный магазин".

Эстетическая раскладка продуктов, большое разнообразие мясной, молочной, хлебобулочной продукции, алкогольных напитков, снеков. А еще отдел кулинарии, который готовит блюда прямо на месте. Кроме этого, в "Мясомаркете-Мясорубке" можно попробовать особую шаурму - без лишних добавок, полезную и приготовленную исключительно из высококачественных ингредиентов. В ее составе нежное мясо, которое пекут на вертикальном гриле, свежие овощи и зелень, авторские соусы от МХП. Шаурмистов обучают приготовлению шаурмы по единому стандарту качества МХП в Döner Market, что в Киеве.

Гости открытия первыми попробовали шаурму, получили подарки и поделились впечатлениями от магазина нового формата.

"Очень понравился магазин! Смогла найти все, что даже не думала купить именно здесь. Очень радует большой ассортимент и то, что продукция всегда свежая. А главное - это все под домом! Этот "Мясомаркет-Мясорубка" открылся практически у меня во дворе, я пришла и не пожалела! Подсмотрели, что здесь много свежеприготовленных блюд. Выглядит очень аппетитно, поэтому если не успевать с приготовлением ужина, обязательно приобрету! Желаю магазину успехов и развития!", - поделилась впечатлениями Анастасия, гостя открытия.

Пока мама давала комментарий, ее дочь Варвара интересно проводила время - играла в VR-игры. VR-очки в точке разместили именно для того, чтобы дети не скучали, пока родители заняты покупками. Гастро-шопинг, по мнению команды "Мясомаркета", должен приносить удовольствие всем!

Решить гастрономические вопросы, вкусно накормить и обеспечить приятное времяпрепровождение - задача каждого "Мясомаркета". Такую концепцию МХП планирует внедрять минимум в 50 точках: именно столько "Мясомаркетов" планируется открыть до конца года. В целом "Мясомаркетов" в Украине будет несколько тысяч. Планами сумской сети поделился Максим Сидоренко: "Будем распространять такие форматы на область? Трудно ответить. Такую бизнес-модель и такие высокие стандарты будем масштабировать только после тщательной подготовки. Мы планируем открывать на 10 "Мясомаркетов" 2 гастростудии "Мясорубка". Кроме того, сейчас мы работаем над опцией удобного сервиса доставки. Работы еще много, но амбициозных целей еще больше!"