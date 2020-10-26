МХП відкрив третій "М’ясомаркет" у колаборації з "М’ясорубкою"

Це 15-й магазин франчайзингової мережі МХП, які відкриваються по всій Україні. У Сумах франчайзі — Максим Сидоренко, власник food-рітейла "М’ясорубка" і партнер МХП вже понад 16 років. Колабораційних магазинів "М’ясомаркет-М’ясорубка" у Сумах вже два, усі вони належать Максиму Сидоренку, який відповідає за високий рівень сервісу та дотримання найвищих стандартів якості продуктів.

"Ми проводимо роботу над помилками, враховуємо досвід інших "М’ясомаркетів". Багато працюємо з аналітикою, вивчаємо ринок, дослухаємося до побажань гостей. Це мотивує, надихає і допомагає нам ставати кращими. Усі технологічні процеси ми намагаємося тримати на найвищому рівні, та пропонувати нашим гостям справді якісні рішення", — розповів на відкритті Максим Сидоренко.

Конкурувати такі крамниці можуть хіба між собою, адже аналогів немає.

"Таким магазинам немає конкурентів, — поділився Максим Сидоренко, — адже такого формату як у "М’ясомаркета-М’ясорубки" більше немає у Сумах. Придбати хліб, м’ясо, молочні продукти, шаурму, вино, готові страви в одному місці біля дому — подібного ще не було. Це абсолютно унікальний магазин".

Естетична розкладка продуктів, велике різноманіття м’ясної, молочної, хлібобулочної продукції, алкогольних напоїв, снеків. А ще відділ кулінарії, який готує страви просто на місці. Крім цього, у "М’ясомаркеті-М’ясорубці" можна скуштувати особливу шаурму — без зайвих добавок, корисну та приготовану виключно з високоякісних інгредієнтів. У її складі ніжне м’ясо, яке печуть на вертикальному грилі, свіжі овочі та зелень, авторські соуси від МХП. Шаурмистів навчають приготуванню шаурми за єдиним стандартом якості МХП у Döner Market, що у Києві.

Гості відкриття першими скуштували шаурму, отримали подарунки та поділилися враженнями від магазину нового формату.

"Дуже сподобався магазин! Змогла знайти все, що навіть не думала купити саме тут. Дуже радує великий асортимент і те, що продукція завжди свіжа. А головне — це все під будинком! Цей "М’ясомаркет-М’ясорубка" відкрився практично у мене в дворі, я прийшла і не пошкодувала! Підглянула, що тут багато свіжоприготованих страв. Виглядає дуже апетитно, тож якщо не встигатиму з приготуванням вечері, обов’язково придбаю! Бажаю магазину успіхів та розвитку!", — поділилася враженнями Анастасія, гостя відкриття.

Поки мама давала коментар, її донька Варвара цікаво проводила час — гралася у VR-ігри. VR-окуляри у точці розмістили саме для того, аби діти не нудьгували, поки батьки зайняті покупками. Гастро-шопінг, на думку команди "М’ясомаркету", має приносити задоволення всім!

Розв’язати гастрономічні питання, смачно нагодувати та забезпечити приємне проведення часу — задача кожного "М’ясомаркету". Таку концепцію МХП планує впроваджувати щонайменше у 50 точках: саме стільки "М’ясомаркетів" планується відкрити до кінця року. Загалом "М’ясомаркетів" в Україні буде кілька тисяч. Планами сумської мережі поділився Максим Сидоренко: "Чи будемо поширювати такі формати на область? Важко відповісти. Таку бізнес-модель і такі високі стандарти будемо масштабувати тільки після ретельної підготовки. Ми плануємо відкривати на 10 "М’ясомаркетів" 2 гастростудії "М’ясорубка". Крім того, зараз ми працюємо над опцією зручного сервісу доставки. Роботи ще багато, але амбітних цілей ще більше!"