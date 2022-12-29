МХП открыла более 200 магазинов собственной сети "Мясомаркет"

Детали

МХП запускает “Мясомаркеты” параллельно в двух форматах: собственные и франчайзинговые. Независимо от того, открыт магазин непосредственно компанией или партнером, в нем всегда заботятся о качестве продукции, ассортименте и высоком уровне сервиса. Для покупателей в магазинах доступно качественное мясо и готовые холодные и горячие блюда в отделе кулинарии. Также в ассортименте есть сопутствующие товары: бакалея, молочные продукты, приправы, соусы и хлебные изделия.

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В каждом “Мясомаркете” работают мясные сомелье. Это уникальные специалисты в Украине, которые могут посоветовать продукцию, поделиться секретом приготовления мясных блюд, помочь с удачными комбинациями закусок и ингредиентов. Каждый из таких специалистов обучался в Школе мясных сомелье.

Первый магазин “Мясомаркет” открылся в июле 2020 года в Ковеле, а по состоянию на декабрь 2022 торговые точки наличествуют уже в 20 областях Украины.

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“Несмотря ни на что. Вот как можно кратко описать нашу работу по развитию сети в этом году. Полномасштабное вторжение не остановило ни нас, ни партнеров – и мы, и наши франчайзи работают и открывают новые “Мясомаркеты”. Вместе мы делаем все, чтобы у каждого украинца был доступ к качественным продуктам питания”, - отметила руководитель центра развития “Ритейл” компании МХП Евгения Родина.

Добавим

Развитие сети “Мясомаркет” – одно из направлений трансформации МХП в кулинарную компанию. Сейчас МХП развивает почти 2 тысячи торговых точек различного толка (из них более 1300 – франчайзинговые). Кроме “Мясомаркетов”, в этот перечень входят магазины “Наша Ряба”, “Їжа Свіжа”, “Українське курча”, а также сеть заведений уличной еды “Döner Маркет”.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба"). Основатель компании — Юрий Косюк.