"Наша Ряба" запустила унікальну лінію підтримки "Наш зв’язок": консультація психолога, виклик таксі, пункти обігріву, швидкий рецепт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Складні часи вимагають креативних рішень. Українцям нині доводиться щодня стикатися з умовами, до яких вони не були готові. Бренд «Наша Ряба», котрий вже більше 20 років дбає про українців, запускає нову ініціативу, передає УНН.
Деталі
Із грудня «Наша Ряба» запустила унікальну лінію підтримки «Наш зв’язок», покликану допомагати українцям, які опинилися у складних умовах.
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«Наш зв’язок» – це комплексне рішення, яке допомагає оперативно вирішувати проблеми. Зателефонувавши на цю лінію підтримки, можна:
- отримати консультацію психолога, яка здійснюється спільно з Національною психологічною асоціацією;
- дізнатися, де знаходиться найближчий «Пункт Незламності»;
- викликати таксі, якщо у вас зник інтернет;
- прослухати швидкий рецепт смачної страви, яку легко приготувати в сучасних умовах.
Ця ініціатива має значно полегшити життя українців. Не потрібно шукати і запам’ятовувати безліч різних номерів – просто записати один, 0 800 500 001, і користуватися ним за потреби.
«Українські бренди з початку повномасштабної війни не лише не перестали працювати, а й стали опорою для суспільства, допомагаючи у найскладніші часи. Бренд «Наша Ряба» з перших днів підтримує українців, і ми вирішили не зупинятись. «Наш зв’язок» – не просто ініціатива, це наш прояв турботи та любові до кожного сильного і незламного українця, якому інколи потрібно трохи допомоги. Сподіваємось, що з часом до нас телефонуватимуть лише за смачними рецептами, а нині ми готові допомагати саме в ту мить, коли українці потребують цього найбільше», – говорить Олексій Безуглий, директор департаменту створення любові споживачів МХП, компанії-засновниці бренду «Наша Ряба».
Як це працює? Українців просять записати номер інформаційної лінії «Наша Ряба», щоб він завжди був під рукою – 0 800 500 001. Телефонуючи на лінію, потрібно обрати «Наш зв’язок» і саме те, що потрібно вам зараз найбільше. Лінія працює з 08:00 до 20:00, психологічна підтримка з 10:00 до 20:00, усі дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів на території України безкоштовні.
Психологічна підтримка у межах ініціативи «Наш зв’язок» здійснюється спільно з Національною психологічною асоціацією.