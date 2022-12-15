"Наша Ряба" запустила уникальную линию поддержки "Наша связь": консультация психолога, вызов такси, пункты обогрева, быстрый рецепт
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сложные времена требуют креативных решений. Украинцам сейчас приходится каждый день сталкиваться с условиями, к которым они не были готовы. Бренд «Наша Ряба», уже более 20 лет заботящийся об украинцах, запускает новую инициативу, передает УНН.
Детали
С декабря «Наша Ряба» запустила уникальную линию поддержки «Наш связь», призванную помогать украинцам, оказавшимся в сложных условиях.
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«Наш связь»– это комплексное решение, которое помогает оперативно решать проблемы. Позвонив по этой линии поддержки, можно:
– получить консультацию психолога, которая осуществляется совместно с Национальной психологической ассоциацией;
– узнать, где находится ближайший «Пункт Несокрушимости»;
– вызвать такси, если у вас исчез интернет;
– прослушать быстрый рецепт вкусного блюда, которое легко приготовить в современных условиях.
Эта инициатива должна значительно облегчить жизнь украинцев. Не нужно искать и запоминать множество разных номеров – просто записать один, 0800500001, и пользоваться им при необходимости.
«Украинские бренды с начала полномасштабной войны не только не перестали работать, но и стали опорой для общества, помогая в самые сложные времена. Бренд «Наша Ряба» с первых дней поддерживает украинцев, и мы решили не останавливаться. «Наша связь» – не просто инициатива, это наше проявление заботы и любви к каждому сильному и несгибаемому украинцу, которому иногда нужно немного помощи. Надеемся, что со временем к нам будут звонить за вкусными рецептами, а сейчас мы готовы помогать именно в тот момент, когда украинцы нуждаются в этом больше всего», – говорит Алексей Безуглый, директор департамента создания любви потребителей МХП, компании-основательницы бренда «Наша Ряба».
Как это работает? Украинцев просят записать номер информационной линии «Наша Ряба», чтобы он всегда был под рукой – 0800500001. Звоня на линию, нужно выбрать «Наша связь» и именно то, что нужно вам сейчас больше всего. Линия работает с 08:00 до 20:00, психологическая поддержка с 10:00 до 20:00, все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории Украины бесплатны.
Психологическая поддержка в рамках инициативы «Наша связь» осуществляется совместно с Национальной психологической ассоциацией.