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МХП відкрила понад 200 магазинів власної мережі “М'ясомаркет”

МХП відкрила понад 200 магазинів власної мережі “М'ясомаркет”

Київ • УНН

 • 1336198 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Компанія МХП, яка працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу, відкрила понад 200 торгових точок власної мережі «М'ясомаркет». Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.

Деталі

МХП запускає “М’ясомаркети” паралельно у двох форматах: власні й франчайзингові. Незалежно від того, відкритий магазин безпосередньо компанією чи партнером, у ньому завжди дбають про якість продукції, асортимент та високий рівень сервісу. Для покупців у магазинах доступні якісне мʼясо й готові холодні та гарячі страви у відділі кулінарії. Також в асортименті є супутні товари: бакалія, молочні продукти, приправи, соуси і хлібні вироби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Компанія МХП відкрила 100-й заклад мережі безпечної вуличної їжі Döner Маркет

У кожному “М’ясомаркеті” працюють м’ясні сомельє. Це унікальні фахівці в Україні, які можуть порадити продукцію, поділитись секретом приготування м’ясних страв, допомогти із вдалими комбінаціями закусок та інгредієнтів. Кожен з таких фахівців навчався у Школі м’ясних сомельє.

Перший магазин “М’ясомаркет” відкрився в липні 2020 року в Ковелі, а станом на грудень 2022 року торгові точки наявні вже у 20 областях України.

Цитата

“Незважаючи ні на що. Ось як можна коротко описати нашу роботу над розвитком мережі в цьому році. Повномасштабне вторгнення не зупинило ні нас, ні партнерів – і ми, й наші франчайзі працюють та відкривають нові “М’ясомаркети”. Разом ми робимо все, щоб у кожного українця був доступ до якісних продуктів харчування”, - зазначила керівниця центру розвитку “Ритейл” компанії МХП Євгенія Родіна.

Додамо

Розвиток мережі “Мʼясомаркетів” – один із напрямів трансформації МХП в кулінарну компанію. Зараз МХП розвиває майже 2 тисячі торгових точок різного спрямування (з них більше 1300 – франчайзингові). Крім “Мʼясомаркетів”, до цього переліку входять магазини “Наша Ряба”, “Їжа Свіжа”, “Українське курча”, а також мережа закладів вуличної їжі “Döner Маркет”.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба" ). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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