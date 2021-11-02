МХП уплатил 3,6 млрд грн налогов и взносов за 9 месяцев 2021 года

Отмечается, что размер налогов МХП в государственный бюджет составляет 1,333 млрд грн, а в местные бюджеты поступило 1,359 млрд грн налогов. Еще более 925 млн грн компания направила на выплату единого социального взноса.

Общая сумма налогов, сборов и взносов составляет 3,6 млрд грн.

В МХП напомнили, что общая сумма налогов, уплаченная МХП в бюджеты всех уровней за 2017-2020 годы, составила 15,8 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн получили местные бюджеты. За прошлый 2020 год МХП уплатил более 4 млрд грн налогов, сборов и ЕСВ.

"Компания прозрачно ведет свою деятельность, честно платя налоги. Развивает общины в регионах присутствия и является одним из крупнейших работодателей Украины”, — отметили в компании.

Справка

МХП — вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами в Нидерландах, на Балканах, а также дистрибуционным офисом в ОАЭ.

Холдинг осуществляет основную деятельность в отраслях птицеводства, мясопереработки и животноводства. Имеет один из крупнейших земельных банков — около 370 тыс. га.

Холдинг владеет успешными узнаваемыми брендами “Наша Ряба”, Qualiko, Ukrainian Chicken, Sultanah, Assilah, “Секреты Шефа”, Kurator, “Легко!”, “Бащинский”. Качество продукции холдинга соответствует международным стандартам FSSC 22000, ISO 22000 и BRC Food. Продукция МХП представлена на рынках более 80 стран мира.

В 2020-м МХП взял курс трансформации с сырьевой компании на кулинарную и запустил три новых формата: магазины “Мясомаркет”, стрит-фуд Döner Market и гастростудию “Секреты шефа”.

МХП — один из крупнейших национальных работодателей, который объединяет более 28 тысяч рабочих мест на более чем 40 предприятиях в 17 регионах присутствия Украины и около 4 тысяч сотрудников на предприятиях за рубежом.

Агроиндустриальный холдинг МХП — один из национальных лидеров в сфере развития зеленой энергетики и производства энергии из возобновляемых источников.

15 Мая 2008 года МХП стал первой украинской аграрной компанией, которая привлекла иностранный акционерный капитал в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже. А с февраля 2015 года акции компании котируются на Украинской фондовой бирже.