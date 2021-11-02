МХП сплатив 3,6 млрд грн податків і внесків за 9 місяців 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Агроіндустріальний холдинг МХП за період січень-вересень 2021 року перерахував до бюджетів всіх рівнів в Україні понад 2,7 млрд грн податків та зборів, повідомили в пресслужбі компанії, передає УНН.
Зазначається, що розмір податків МХП до державного бюджету становить 1,333 млрд грн, а до місцевих бюджетів надійшло 1,359 млрд грн податків. Ще понад 925 млн грн компанія спрямувала на виплату єдиного соціального внеску.
Загальна сума податків, зборів та внесків становить 3,6 млрд грн.
У МХП нагадали, що загальна сума податків, сплачена МХП до бюджетів всіх рівнів за 2017-2020 роки, становила 15,8 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн отримали місцеві бюджети. За минулий 2020 рік МХП сплатив понад 4 млрд грн податків, зборів та ЄСВ.
“Компанія прозоро веде свою діяльність, чесно сплачуючи податки. Розвиває громади в регіонах присутності та є одним із найбільших роботодавців України”, — наголосили в компанії.
Довідка
МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами в Нідерландах, на Балканах, а також дистрибуційним офісом в ОАЕ.
Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м’ясопереробки і тваринництва. Має один із найбільших земельних банків — близько 370 тис. га.
Холдинг володіє успішними впізнаваними брендами “Наша Ряба”, Qualiko, Ukrainian Chicken, Sultanah, Assilah, “Секрети Шефа”, Kurator, “Легко!”, “Бащинський”. Якість продукції холдингу відповідає міжнародним стандартам FSSC 22000, ISO 22000 та BRC Food. Продукція МХП представлена на ринках понад 80 країн світу.
У 2020-у МХП взяв курс трансформації із сировинної компанії в кулінарну й запустила три нових формати: магазини “М’ясомаркет”, стріт-фуд Döner Market та гастростудію “Секрети шефа”.
МХП — один з найбільших національних роботодавців, який об’єднує більше ніж 28 тисяч робочих місць на понад 40 підприємствах у 17 регіонах присутності України та близько 4 тисяч співробітників на підприємствах за кордоном.
Агроіндустріальний холдинг МХП — один з національних лідерів у сфері розвитку зеленої енергетики та виробництва енергії з відновлюваних джерел.
15 травня 2008 року МХП став першою українською аграрною компанією, яка залучила іноземний акціонерний капітал у ході IPO на Лондонській фондовій біржі. А із лютого 2015 року акції компанії котируються на Українській фондовій біржі.