МХП планирует собрать урожай с 355 тысяч гектаров земли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В текущем году в сегменте растениеводства агрохолдинг МХП планирует собрать урожай с 355 тысяч гектаров земли. Об этом говорится в отчете МХП, передает УНН.
Сообщается, что сейчас идет кампания по сбору подсолнечника, кукурузы и сои.
“По состоянию на сегодня кампания МХП по сбору подсолнечника завершена на 85% с текущей бункерной урожайностью 3,4 т/га, собрано около 28% кукурузы с текущей бункерной урожайностью 10,8 т/га и около 55% сои собрано с текущей бункерной урожайностью 2 9 т/га”, — уточнили в МХП.
Зато посевная кампания озимых культур почти завершена. На площади около 70 455 гектаров, сообщают в МХП.
Справка УНН
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы — от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что понижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.