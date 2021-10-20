МХП планує зібрати урожай з 355 тисяч гектарів землі

Повідомляється, що зараз триває кампанія по збору соняшника, кукурудзи та сої.

“Станом на сьогодні кампанія МХП по збору соняшника завершена на 85% з поточною бункерною врожайністю 3,4 т/га, зібрано близько 28% кукурудзи з поточною бункерною врожайністю 10,8 т/га і близько 55% сої зібрано з поточною бункерною врожайністю 2,9 т/га”, — уточнили в МХП.

Натомість посівна кампанія озимих культур майже завершена. На площі близько 70 455 гектарів, повідомляють у МХП.

Довідка УНН

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює всі етапи виробництва м’яса птиці — від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (у тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.