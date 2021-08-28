МХП подписал меморандум о сотрудничестве с Укрпроминвест-Агро

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 18335 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 44618 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 74002 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 141546 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 160262 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126741 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122191 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 162005 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125005 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 170780 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 76164 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 84624 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 37193 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 100117 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 47373 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 160265 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 162007 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 320138 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 286852 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 271334 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 6969 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 16374 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 141563 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 129437 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 170782 просмотра
Актуальное
МХП подписал меморандум о сотрудничестве с Укрпроминвест-Агро

МХП подписал меморандум о сотрудничестве с Укрпроминвест-Агро

Киев  •  УНН

 • 19752 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. 27 августа состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в сфере корпоративной социальной ответственности между вертикально-интегрированным холдингом МХП и агропромышленной компанией УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО. Подписантами стали Игорь Лещенко, заместитель председателя правления МХП по корпоративно-социальной ответственности, и Яна Кавушевская, директор департамента земельных вопросов и коммуникаций “УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО”, сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.

Детали

Целью Меморандума является сотрудничество в сфере содействия регионального развития общин на территории присутствия компаний, а также привлечение других общественных организаций, доноров и бизнес-партнеров.

Для достижения целей Меморандума, стороны в силу своих возможностей будут осуществлять реализацию совместных проектов и программ, направленных на:
- развитие состоятельности общин;
- развитие человеческого капитала;
- поддержание общественного здоровья;
- сохранение и восстановление экологии.

"От договора о сотрудничестве к реальным шагам - несколько дней. Уже 11 сентября проведем совместное мероприятие - экофеста на территории Гайсинской ОТО Винницкой области. Мы объединим соседние общины в команды и устроим настоящий Экопраздник: мы отходим от скучного сбора мусора и проводим плоггинги. Плоггинг - это сочетание экологического и фитнес движений, то есть мы и спортом занимаемся (команды соревнуются между собой), и делаем место жительства чище. Будет и развлекательная, и образовательная составляющая, где мы расскажем, как правильно утилизировать, сортировать мусор, как жить так, чтобы как можно меньше навредить планете.
Это один из проектов, которые мы реализуем в рамках партнерства с компанией "УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО". И я уверен, что их будет множество. У нас похожие ценности, что способствует достижению цели - превратить регионы в комфортные места для жизни", - отметил Игорь Лещенко.

"Развитие общин в регионах присутствия всегда было приоритетным для УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО. Мы рады возможности объединить наши усилия в этой области с другими компаниями, которые разделяют наши ценности. Убеждена, что партнерство с МХП будет плодотворным и качественным. Надеюсь, к такой инициативе присоединятся и другие социально ответственные бизнесы - большие и не очень. Ведь, объединившись, мы сможем реализовывать еще более значимые проекты, направленные на устойчивое развитие - как наших общин, так и нашей страны в целом", - отметила Яна Кавушевская.

Справка

Корпоративно-социальная ответственность холдинга МХП реализуется через фонд "МХП-Громаді", который является лидером по реализации развивающих проектов и внедрению социально значимых изменений в малых городах и селах Украины. "МХП - Громаді" помогает объединять людей для решения их социальных, экономических и экологических проблем в общинах. Лишь в 2020 году в КСО-проекты компанией было инвестировано 202 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы