МХП подписал меморандум о сотрудничестве с Укрпроминвест-Агро

Детали

Целью Меморандума является сотрудничество в сфере содействия регионального развития общин на территории присутствия компаний, а также привлечение других общественных организаций, доноров и бизнес-партнеров.

Для достижения целей Меморандума, стороны в силу своих возможностей будут осуществлять реализацию совместных проектов и программ, направленных на:

- развитие состоятельности общин;

- развитие человеческого капитала;

- поддержание общественного здоровья;

- сохранение и восстановление экологии.

"От договора о сотрудничестве к реальным шагам - несколько дней. Уже 11 сентября проведем совместное мероприятие - экофеста на территории Гайсинской ОТО Винницкой области. Мы объединим соседние общины в команды и устроим настоящий Экопраздник: мы отходим от скучного сбора мусора и проводим плоггинги. Плоггинг - это сочетание экологического и фитнес движений, то есть мы и спортом занимаемся (команды соревнуются между собой), и делаем место жительства чище. Будет и развлекательная, и образовательная составляющая, где мы расскажем, как правильно утилизировать, сортировать мусор, как жить так, чтобы как можно меньше навредить планете.

Это один из проектов, которые мы реализуем в рамках партнерства с компанией "УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО". И я уверен, что их будет множество. У нас похожие ценности, что способствует достижению цели - превратить регионы в комфортные места для жизни", - отметил Игорь Лещенко.

"Развитие общин в регионах присутствия всегда было приоритетным для УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО. Мы рады возможности объединить наши усилия в этой области с другими компаниями, которые разделяют наши ценности. Убеждена, что партнерство с МХП будет плодотворным и качественным. Надеюсь, к такой инициативе присоединятся и другие социально ответственные бизнесы - большие и не очень. Ведь, объединившись, мы сможем реализовывать еще более значимые проекты, направленные на устойчивое развитие - как наших общин, так и нашей страны в целом", - отметила Яна Кавушевская.

Справка

Корпоративно-социальная ответственность холдинга МХП реализуется через фонд "МХП-Громаді", который является лидером по реализации развивающих проектов и внедрению социально значимых изменений в малых городах и селах Украины. "МХП - Громаді" помогает объединять людей для решения их социальных, экономических и экологических проблем в общинах. Лишь в 2020 году в КСО-проекты компанией было инвестировано 202 млн гривен.