МХП підписав меморандум про співпрацю з Укрпромінвест-Агро

Деталі

Метою Меморандуму є співпраця у сфері сприяння регіонального розвитку громад на території присутності компаній, а також залучення інших громадських організацій, донорів та бізнес-партнерів.

Для досягнення цілей Меморандуму, сторони в силу своїх можливостей здійснюватимуть реалізацію спільних проєктів та програм, спрямованих на:

— розвиток спроможності громад;

— розвиток людського капіталу;

— підтримку громадського здоров’я;

— збереження та відновлення екології.

“Від договору про співпрацю до реальних кроків — декілька днів. Вже 11 вересня проведемо спільний захід — екофест на території Гайсинської ОТГ Вінницької області. Ми об’єднаємо сусідні громади в команди і влаштуємо справжнє екосвято: ми відходимо від скучного збирання сміття і проводимо плоггінги. Плоггінг — це поєднання екологічного та фітнес рухів, тобто ми і спортом займаємось (команди змагаються між собою), і робимо місце проживання чистішим. Буде і розважальна, і освітня складова, де ми розкажемо, як правильно утилізувати, сортувати сміття, як жити так, щоб якомога менше нашкодити планеті.

Це один із проектів, які ми реалізуємо в межах партнерства з компанією „УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО“. Та я впевнений, що їх буде безліч. Адже у нас подібні цінності, що сприяє досягненню великої мети — перетворити регіони в найкомфортніші місця для життя” — зазначив Ігор Лещенко.

“Розвиток громад у регіонах присутності завжди був пріоритетним для УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО. Ми раді можливості об’єднати наші зусилля у цій царині із іншими компаніями, які розділяють наші цінності. Переконана, що партнерство з МХП буде плідним і якісним. Сподіваюсь, до такої ініціативи приєднаються й інші соціально-відповідальні бізнеси — великі і не дуже. Адже, об’єднавшись, ми зможемо реалізовувати ще більш значущі проекти, спрямовані на сталий розвиток — як наших громад, так і нашої країни в цілому”, — наголосила Яна Кавушевська.

Довідково

Корпоративно-соціальна відповідальність холдингу МХП реалізується через фонд “МХП-Громаді”, який є лідером з реалізації розвиткових проєктів та впровадження соціально значущих змін в малих містах і селах України. “МХП — Громаді” допомагає об’єднувати людей для вирішення їх соціальних, економічних та екологічних проблем в громадах. Лише за 2020 рік в КСВ-проекти компанією було інвестовано 202 млн гривень.