МХП передал полтонны зерна для гуманитарного штаба Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. ЧАО "Зернопродукт МХП" передало 500 кг зерна кукурузы и пшеницы для гуманитарного штаба Тростянецкого поселкового территориального общества. Об этом сообщил народный депутат Николай Кучер на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Эта история - хороший пример работы социально-ответственного бизнеса во время войны, который не остается в стороне. Для того чтобы поддержать людей, оказавшихся в затруднительной ситуации Тростянецкая община нашла крупорушки, а ЧАО "Зернопродукт МХП", в лице Владимира Прокопчука, по нашему обращению предоставили зерно, из которого и будут производить кукурузную и пшеничную крупу", - говорится в сообщении.
Напомним
МХП совместно с волонтерами передал большую партию курятины для Лозовой Харьковской области.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Учредитель компании – Юрий Косюк.