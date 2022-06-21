МХП передав гуманітарну допомогу для Харківщини

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"М'ясо курей було розподілено між районами Лозівської, Близнюківської та Барвенковскої громад. Також частина була передана до шпиталю та для кухонь, на яких годують військових та служби тилу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

МХП передав понад тонну м’яса для військових та переселенців на Вінниччині.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.