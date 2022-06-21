МХП передал гуманитарную помощь Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. МХП совместно с волонтерами передала большую партию курятины для Лозовой Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации "Единый источник", передает УНН.
Цитата
"Мясо кур было распределено между районами Лозовской, Близнюковской и Барвенковской громад. Также часть была передана в госпиталь и для кухонь, на которых кормят военных и службы тыла", - говорится в сообщении.
Напомним
МХП передал более тонны мяса для военных и переселенцев в Винницкой области.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Учредитель компании – Юрий Косюк.