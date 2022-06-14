МХП передав понад тонну м’яса для військових та переселенців на Вінниччині

Цитата

“Допомагаємо громадам з харчуванням переселенців. Вчергове Тульчинська міська рада за нашим зверненням до компанії МХП (ТМ "Наша ряба") отримала більше 1 тонни замороженого м'яса птиці для організації харчування у центрах проживання внутрішньо переміщених осіб та військових”, - написала нардеп.

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Продукти передали до Вищого професійного училища №41, Тульчинського ліцею №2 та Тульчинського дитячого ортопедичного санаторію.

Нагадаємо

Благодійний фонд “МХП-Громаді” передав 150 кг курятини Браїлівській школі, що на Вінниччині, де зараз розміщуються переселенці.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.