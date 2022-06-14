“МХП-Громаді” передав 150 кг курятини для переселенців на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” передав 150 кг курятини Браїлівській школі, що на Вінниччині, де зараз розміщуються переселенці. Про це повідомив голова Браїлівської селищної ради Ростислав Сваричевський, передає УНН.
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“Благодійний Фонд "МХП-Громаді" продовжує підтримувати тимчасово переміщених осіб, які проживають на території нашої громади. Браїлівський ЗЗСО ім. В.О.Забаштанського отримав 150 кг курятини, для харчування переселенців, які проживають в закладі”, - повідомив він.
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Довідка
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