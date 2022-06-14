“МХП-Громаді” передав 150 кг курятини для переселенців на Вінниччині

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“Благодійний Фонд "МХП-Громаді" продовжує підтримувати тимчасово переміщених осіб, які проживають на території нашої громади. Браїлівський ЗЗСО ім. В.О.Забаштанського отримав 150 кг курятини, для харчування переселенців, які проживають в закладі”, - повідомив він.

Нагадаємо

Працівники підприємств МХП налагодили виробництво тушкованки для гуманітарних потреб українців.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк