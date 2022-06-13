Продовольчий фронт: співробітники підприємств МХП на волонтерських засадах виготовляють тушкованку для гуманітарних потреб

Деталі

Протягом кількох місяців м’ясні тушкованки з курятини від МХП готували на усіх виробничих підрозділах «Урожаю». Скрізь робили це за власної ініціативи. Часто співробітники компанії об’єднувалися із громадами.

Громада та наші працівники зносили банки, Фонд «МХП – Громаді» надав кришки, МХП - курятину, співробітники підрозділу власноручно переробляли тушки курей та консервували. Готову тушкованку агроном ВП Катеринопіль особисто розвозив жителям сіл Шостакове, Бродецьке, Гуляйполе та інших.

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Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.