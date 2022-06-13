Продовольчий фронт: співробітники підприємств МХП на волонтерських засадах виготовляють тушкованку для гуманітарних потреб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Працівники НПФ “Урожай” МХП налагодили виробництво тушкованки для гуманітарних потреб українців. Найактивнішим був колектив ВП Катеринопіль, який виготовив близько 10 000 банок продукту. Про це повідомляє УНН з посилання на пресслужбу НПФ “Урожай”.
Деталі
Протягом кількох місяців м’ясні тушкованки з курятини від МХП готували на усіх виробничих підрозділах «Урожаю». Скрізь робили це за власної ініціативи. Часто співробітники компанії об’єднувалися із громадами.
Громада та наші працівники зносили банки, Фонд «МХП – Громаді» надав кришки, МХП - курятину, співробітники підрозділу власноручно переробляли тушки курей та консервували. Готову тушкованку агроном ВП Катеринопіль особисто розвозив жителям сіл Шостакове, Бродецьке, Гуляйполе та інших.
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На Черкащині додатково висадили 6 га картоплі задля забезпечення українців продовольством.
Довідка
МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.