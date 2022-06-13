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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Продовольственный фронт: сотрудники предприятий МХП на волонтерских началах изготавливают тушенку для гуманитарных нужд

Киев • УНН

 • 95904 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Работники НПФ “Урожай” МХП наладили производство тушенки для гуманитарных нужд украинцев. Самым активным был коллектив ПП Катеринополь, изготовивший около 10 000 банок продукта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу НПФ “Урожай”.

Детали

В течение нескольких месяцев мясные тушенки из курятины от МХП готовили на всех производственных подразделениях «Урожая». Везде делали это по своей инициативе. Часто сотрудники компании объединялись с громадами.

Общество и наши работники сносили банки, Фонд «МХП – Громаде» предоставил крышки, МХП – курятину, сотрудники подразделения собственноручно перерабатывали тушки кур и консервировали. Готовую тушенку агроном ПП Катеринополь лично развозил жителям сел Шостаково, Бродецкое, Гуляйполе и других.

Ранее

В Черкасской области дополнительно высадили 6 га картофеля для обеспечения украинцев продовольствием.

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Учредитель компании – Юрий Косюк.

Украинские Национальные Новости

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