"МХП-Громаде" передал 150 кг курятины для переселенцев в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” передал 150 кг курятины Браиловской школе Винницкой области, где сейчас размещаются переселенцы. Об этом сообщил председатель Браиловского поселкового совета Ростислав Сварычевский, передает УНН.
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“Благотворительный Фонд "МХП-Громаде" продолжает поддерживать временно перемещенных лиц, проживающих на территории нашей громады. Браиловский ЗОСО им. В.А.Забаштанского получил 150 кг курятины, для питания переселенцев, проживающих в заведении”, - сообщил он.
Напомним
Работники предприятий МХП наладили производство тушенки для гуманитарных нужд украинцев.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Основатель компании – Юрий Косюк