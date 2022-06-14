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"МХП-Громаде" передал 150 кг курятины для переселенцев в Винницкой области

"МХП-Громаде" передал 150 кг курятины для переселенцев в Винницкой области

Киев • УНН

 • 98777 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” передал 150 кг курятины Браиловской школе Винницкой области, где сейчас размещаются переселенцы. Об этом сообщил председатель Браиловского поселкового совета Ростислав Сварычевский, передает УНН.

Цитата

“Благотворительный Фонд "МХП-Громаде" продолжает поддерживать временно перемещенных лиц, проживающих на территории нашей громады. Браиловский ЗОСО им. В.А.Забаштанского получил 150 кг курятины, для питания переселенцев, проживающих в заведении”, - сообщил он.

Напомним

Работники предприятий МХП наладили производство тушенки для гуманитарных нужд украинцев.

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Основатель компании – Юрий Косюк

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