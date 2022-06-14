МХП передал более тонны мяса для военных и переселенцев в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Тульчинский городской совет получил от компании МХП более тонны мяса птицы для организации питания для переселенцев и военных. Об этом у себя в Facebook сообщила народный депутат Лариса Билозир, передает УНН.
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“Помогаем громадам с питанием переселенцев. Вчера Тульчинский городской совет по нашему обращению к компании МХП (ТМ "Наша ряба") получил более 1 тонны замороженного мяса птицы для организации питания в центрах проживания внутренне перемещенных лиц и военных", - написала нардеп.
Детали
Продукты передали в Высшее профессиональное училище №41, Тульчинский лицей №2 и Тульчинский детский ортопедический санаторий.
Напомним
Благотворительный фонд “МХП-Громаді” передал 150 кг курятины Браиловской школе, что в Винницкой области, где сейчас размещаются переселенцы.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Учредитель компании – Юрий Косюк.