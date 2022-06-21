МХП передав пів тонни зерна для гуманітарного штабу на Сумщині

Цитата

"Ця історія - гарний приклад роботи соціально-відповідального бізнесу під час війни, який не залишається осторонь. Для того, щоб підтримати людей, які опинилися в скрутній ситуації Тростянецька громада знайшла крупорушки, а ПрАТ "Зернопродукт МХП", в особі Володимира Прокопчука, за нашим зверненням надали зерно, з якого і будуть виготовляти кукурудзяну та пшеничну крупу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

МХП спільно з волонтерами передав велику партію курятини для Лозової, що на Харківщині.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.