МХП передав пів тонни зерна для гуманітарного штабу на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. ПрАТ "Зернопродукт МХП" передав 500 кг зерна кукурудзи та пшениці для гуманітарного штабу Тростянецької селищної територіальної громади. Про це повідомив народний депутат Микола Кучер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Ця історія - гарний приклад роботи соціально-відповідального бізнесу під час війни, який не залишається осторонь. Для того, щоб підтримати людей, які опинилися в скрутній ситуації Тростянецька громада знайшла крупорушки, а ПрАТ "Зернопродукт МХП", в особі Володимира Прокопчука, за нашим зверненням надали зерно, з якого і будуть виготовляти кукурудзяну та пшеничну крупу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
МХП спільно з волонтерами передав велику партію курятини для Лозової, що на Харківщині.
Довідка
МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.