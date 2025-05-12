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МХП осуществила экспорт первой украинской партии сжиженного биометана Bio-LNG в Европейский Союз

Киев • УНН

 • 452 просмотра

9 мая 2025 года, Киев — МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, стартовала коммерческое производство сжиженного биометана (Bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского Bio-LNG партнеру в Европейском Союзе.

МХП осуществила экспорт первой украинской партии сжиженного биометана Bio-LNG в Европейский Союз

МХП производит Bio-LNG полностью из птичьего помета и других агроотходов. Продукт сертифицирован по стандарту ISCC EU и он полностью соответствует критериям устойчивости RED II/III.

"Старт экспорта возобновляемого биометана Bio-LNG подтверждает лидерство МХП в сфере биоэнергетики и инноваций. Инновации, устойчивость и амбициозные проекты — часть нашей ДНК. Мы превращаем птичий помет в климатически положительное топливо, которое уже сегодня может обеспечивать энергией грузовики и суда по всей Европе", — отметил Адомас Аудицкас, отметил Адомас Аудицкас, заместитель генерального директора группы МХП, отвечающий за развитие биоэнергетики.

МХП системно инвестирует в биоэнергетическую инфраструктуру уже более десяти лет. Компания управляет одним из крупнейших в Европе портфелей биогазовых проектов, который теперь дополнен производством Bio-LNG.

О МХП

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и Юго-Восточной Европе.  Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в топ 20 лучших работодателей Украины по версии Forbes

МХП экспортирует продукцию в более 80 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших плательщиков налогов в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП — лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry.  Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаде" компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Поруч". 

Основатель и CEO МХП — украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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