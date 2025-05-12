МХП здійснила експорт першої української партії зрідженого біометану Bio-LNG до Європейського Союзу

МХП виробляє Bio-LNG повністю з пташиного посліду та інших агровідходів. Продукт сертифіковано за стандартом ISCC EU і він повністю відповідає критеріям сталості RED II/III.

"Старт експорту відновлюваного біометану Bio-LNG підтверджує лідерство МХП у сфері біоенергетики та інновацій. Інновації, сталість і амбіційні проєкти — частина нашої ДНК. Ми перетворюємо пташиний послід на кліматично позитивне паливо, яке вже сьогодні може забезпечувати енергією вантажівки та судна по всій Європі", — зазначив Адомас Аудіцкас, зазначив Адомас Аудіцкас, заступник генерального директора групи МХП, відповідальний за розвиток біоенергетики.

МХП системно інвестує в біоенергетичну інфраструктуру вже понад десять років. Компанія управляє одним із найбільших у Європі портфелів біогазових проєктів, який тепер доповнений виробництвом Bio-LNG.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП — лідер з виробництва курятини у Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry. Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.