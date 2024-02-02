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МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе

МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 10:40  •  5116 просмотра

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МХП остается крупнейшим налогоплательщиком в аграрном секторе Украины, уплатив более 6 млрд грн налогов в 2023 году, что на 31% больше, чем в предыдущем году.

МХП продолжает инвестировать в экономику и финансовую устойчивость страны в условиях полномасштабного вторжения. 

В 2023 году предприятия компании МХП перечислили в бюджеты всех уровней более 6 млрд грн в виде налоговых начислений, взносов и сборов, сообщает УНН

Рост налоговых отчислений составляет 31% по сравнению с прошлым годом. За 2022 год компания уплатила более 4,6 млрд грн налогов.

По версии издания Forbes Украина, таким образом, МХП в 2023 году снова стала крупнейшим налогоплательщиком в аграрном секторе страны.

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"Уплата налогов - наш вклад в экономику Украины. Это активное участие МХП и каждого из работников в формировании финансовой стабильности страны. Это наша ответственность перед государством, перед украинцами. МХП - надежный тыл, на который всегда можно рассчитывать", - прокомментировала Виктория Капелюшная, заместитель председателя правления, финансовый директор МХП.

С начала полномасштабного вторжения компания МХП видит свою роль в поддержке продовольственной безопасности и экономики Украины.

Вместе со стратегическим партнером - благотворительным фондом "МХП-Громаді" - МХП реализует социальные проекты, направленные на поддержку тех, кто в этом нуждается больше всего, развивает общины, поддерживает важные художественные инициативы, утверждая украинскую культуру. 

Компания развивает программу "МХП Поруч" - предоставляет индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку военным, ветеранам, их семьям и тем, кто ждет близких с фронта. Программа направлена на сотрудников компании и жителей общин.

Дополнительная информация:

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. 

МХП объединяет более 28 тысяч работников в Украине и более 4 тысяч за рубежом. 

Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.  

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов "Мʼясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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МХП залишається лідером зі сплати податків в агросекторі
MHP remains a leader in paying taxes in the agricultural sector
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