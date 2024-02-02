МХП залишається лідером зі сплати податків в агросекторі
Київ • УНН
МХП залишається найбільшим платником податків в аграрному секторі України, сплативши понад 6 млрд грн податків у 2023 році, що на 31% більше, ніж у попередньому році.
МХП продовжує інвестувати в економіку та фінансову стійкість країни в умовах повномасштабного вторгнення.
У 2023 році підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів всіх рівнів більше ніж 6 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів, повідомляє УНН.
Ріст податкових відрахувань становить 31% у порівнянні з минулим роком. За 2022 рік компанія сплатила понад 4,6 млрд грн податків.
За версією видання Forbes Україна, таким чином, МХП у 2023 році знову стала найбільшим платником податків в аграрному секторі країни.
"Сплата податків — наш внесок у економіку України. Це активна участь МХП та кожного із працівників у формуванні фінансової стабільності країни. Це наша відповідальність перед державою, перед українцями. МХП — надійний тил, на який завжди можна розраховувати", — прокоментувала Вікторія Капелюшна, заступниця голови правління, фінансова директорка МХП.
Від початку повномасштабного вторгнення компанія МХП бачить свою роль в підтримці продовольчої безпеки та економіки України.
Разом зі стратегічним партнером — благодійним фондом "МХП-Громаді" — МХП реалізує соціальні проєкти, спрямовані на підтримку тих, хто цього потребує найбільше, розвиває громади, підтримує важливі мистецькі ініціативи, утверджуючи українську культуру.
Компанія розвиває програму "МХП Поруч" — надає індивідуальний супровід та комплексну підтримку військовим, ветеранам, їхнім родинам та тим, хто чекає близьких з фронту. Програма спрямована на співробітників компанії та жителів громад.
Додаткова інформація:
МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС.
МХП об’єднує понад 28 тисяч працівників в Україні та більше 4 тисяч за кордоном.
Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.
Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів "Мʼясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".