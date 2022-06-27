"МХП-Громаде" передал в Черкасскую область мясо для приготовления консервов военным
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” передал Черкасской районной военной администрации мясо для приготовления консервации для военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Черкасской РГА Валерия Бандурко, пишет УНН.
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“Имея такую возможность, привезли для земляков-военных, отправляющихся в зону боевых действий, продукты питания и средства гигиены. Это, в частности, мясная консервация, изготовленная смелянскими педагогами из сырья, предоставленного благотворительным фондом «МХП-Громаде» Черкасской районной военной администрации, кофе, гели для душа, зубные пасты и прочее”, - написала Бандурко.
Напомним
Ранее “МХП-Громаде” собрал более 100 тысяч евро на сухпайки для защитников Украины.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Основатель компании – Юрий Косюк.