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“МХП-Громаді” зібрав понад 100 тисяч євро на сухпайки для захисників України

“МХП-Громаді” зібрав понад 100 тисяч євро на сухпайки для захисників України

Київ • УНН

 • 164712 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Волонтери благодійного фонду “МХП-Громаді” завдяки партнерам з Нідерландів зібрали 116 тисяч євро, за які придбали сухпайки для українських військових. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.

Цитата

“Ці кошти витратили на закупівлю сухпайків, які навіть у найжорсткіших польових умовах забезпечують повноцінне харчування. Для цього в кожному такому наборі містяться безполум’яні обігрівачі, що дозволяють безпечно, швидко і зручно розігріти перші чи другі страви та споживати їх теплими. Нині ці набори ми передаємо в найбільш гарячі точки, де відсутня електроенергія та немає доступу до природного газу. Таким чином ми намагаємося підтримати тих людей, хто втратив можливість комфортного існування та через воєнні дії змушений щоразу піклуватися про доступ до повноцінного харчування”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

МХП спільно з волонтерами передала велику партію курятини для Лозової, що на Харківщині.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.

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