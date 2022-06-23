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"МХП-Громаді" собрал более 100 тысяч евро на сухпайки для защитников Украины

Киев • УНН

 • 164711 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Волонтеры благотворительного фонда “МХП-Громаді” благодаря партнерам из Нидерландов собрали 116 тысяч евро, за которые приобрели сухпайки для украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.

Цитата

“Эти средства потратили на закупку сухпайков, которые даже в самых жестких полевых условиях обеспечивают полноценное питание. Для этого в каждом таком наборе содержатся беспламенные обогреватели, позволяющие безопасно, быстро и удобно разогреть первые или вторые блюда и потреблять их теплыми. В настоящее время эти наборы мы передаем в самые горячие точки, где отсутствует электроэнергия и нет доступа к природному газу. Таким образом, мы стараемся поддержать тех людей, кто потерял возможность комфортного существования и через военные действия вынужден каждый раз заботиться о доступе к полноценному питанию", - говорится в сообщении.

Напомним

МХП совместно с волонтерами передала большую партию курятины для Лозовой Харьковской области.

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Учредитель компании – Юрий Косюк.

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