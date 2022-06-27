“МХП-Громаді” передав на Черкащину м’ясо для приготування консервів військовим

Цитата

“Маючи таку нагоду, привезли для земляків-військових, які вирушатимуть у зону бойових дій, продукти харчування та засоби гігієни. Це, зокрема, м’ясна консервація, виготовлена смілянськими освітянами із сировини, наданої благодійним фондом «МХП-Громаді» Черкаській районній військовій адміністрації, кава, гелі для душу, зубні пасти та інше”, - написала Бандурко.

Нагадаємо

Раніше “МХП-Громаді” зібрав понад 100 тисяч євро на сухпайки для захисників України.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.