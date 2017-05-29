Межрегиональный конвертационный центр с оборотом 50 млн грн разоблачили в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Правоохранителями пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом 50 млн грн, к деятельности которого были привлечены 14 предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированные на малообеспеченных лиц. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"В Черниговской области правоохранителями пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом 50 млн грн. К деятельности "конвертационного центра" были привлечены 14 предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированные на малообеспеченных лиц за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
Благодаря скоординированным прокуратурой области мерам сотрудниками налоговой милиции в рамках уголовного производства по факту фиктивного предприятия и уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины) пресечена деятельность межрегиональной конвертационного центра.
В ходе следствия правоохранителями получены фактические данные о незаконной деятельности группы лиц, которые на территории Черниговской области организовали деятельность "конвертационного центра" с месячным оборотом 50 млн грн с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличные, искусственного завышения налогового кредита по НДС для субъектов объектов хозяйствования реального сектора экономики городов Киева и Харькова, Черниговской и Донецкой областей, путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций по реализации табачных изделий.
Процессуальными руководителями с участием работников оперативного управления Государственной фискальной службы проведено 6 обысков.
По их результатам выявлены и изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника, магнитные носители информации, наличные средства в сумме 325 тыс. грн, свыше 268 тыс. пачек табачных изделий на общую сумму 6,5 млн грн, которые документально оформлены на предприятия с признаками фиктивности и незаконно хранились на нелицензионных складах.
Как сообщал УНН 24 мая, конвертационный центр с миллионным оборотом обнаружили в Ивано-Франковске.