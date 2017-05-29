Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 50 млн грн викрили на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Правоохоронцями припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом 50 млн грн, до діяльності якого було залучено 14 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих на малозабезпечених осіб. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.
"На Чернігівщині правоохоронцями припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом 50 млн грн. До діяльності “конвертаційного центру” було залучено 14 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстровані на малозабезпечених осіб за грошову винагороду", - йдеться у повідомленні.
Завдяки скоординованим прокуратурою області заходам співробітниками податкової міліції в рамках кримінального провадження за фактом фіктивного підприємства та ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України) припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
У ході слідства правоохоронцями отримано фактичні дані про незаконну діяльність групи осіб, які на території Чернігівської області організували діяльність “конвертаційного центру” з місячним обігом 50 млн грн з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку, штучному завищенні податкового кредиту з ПДВ для суб’єктів господарювання реального сектору економіки міст Києва та Харкова, Чернігівської та Донецької областей, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з реалізації тютюнових виробів.
Процесуальними керівниками за участі працівників оперативного управління Державної фіскальної служби проведено 6 обшуків.
За їх результатами виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки підприємств з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації, готівкові кошти в сумі 325 тис. грн, понад 268 тис. пачок тютюнових виробів на загальну суму 6,5 млн грн, які документально оформлені на підприємства з ознаками фіктивності та незаконно зберігались на неліцензійних складах.
Як повідомляв УНН 24 травня, конвертаційний центр з мільйонним оборотом виявили в Івано-Франківську.