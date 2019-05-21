Международную банду задержали за кражу орехов на 320 тыс. грн

Как указали в полиции, преступная группа имела четкую организационную структуру и иерархическое распределения ролей: организатор, двое организаторов и двое исполнителей. Всего пять участников в возрасте от 35-ти до 37-ми лет, двое из них - граждане другого государства.

"Подозреваемые проникли в складское помещение одного из киевских предприятий, откуда похитили товар - орехи кешью - общей стоимостью более 320 тысяч гривен. Участников преступной группы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины непосредственно после совершения очередного преступления - в то время, когда фигуранты загрузили похищенное добро в микроавтобус и пытались скрыться с места происшествия", - рассказала замначальника отдела следственного управления полиции Киева Александра Тришневская.

Во время обысков у задержанных обнаружили и изъяли похищенный товар и орудия совершения преступления - инструменты, с помощью которых они проникли на склад. Известно, что все злоумышленники уже были неоднократно судимы за совершение имущественных, наркопреступлений и уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, указали в полиции.

Следователи столичной полиции сообщили им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, правонарушители похитили 2 тонны орехов в Киеве.