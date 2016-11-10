Правопорушники викрали 2 тонни горіхів в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Поліція Києва розшукує зловмисників, які обікрали продуктовий склад і викрали дві тонни горіхів кеш'ю. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
До поліції від підприємця надійшло повідомлення, що він виявив пошкодження складського приміщення на вулиці Марка Вовчка, з якого невідомі викрали дві тонни горіхів кеш'ю.
Правоохоронці ретельно оглянули місце події та направили вилучені предмети на відповідні експертні дослідження.
Розмір матеріальної шкоди, якої зазнав підприємець у результаті крадіжки товару, наразі встановлюється.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.185 (крадіжка) КК України.
Правопорушникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.