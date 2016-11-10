Правонарушители похитили 2 тонны орехов в Киеве

В полицию от предпринимателя поступило сообщение, что он обнаружил повреждения складского помещения на улице Марка Вовчка, из которого неизвестные похитили две тонны орехов кешью.

Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия и направили изъятые предметы на соответствующие экспертные исследования.

Размер материального ущерба, которую получил предприниматель в результате кражи товара, устанавливается.

По данному факту начато уголовное производство по ч.5 ст.185 (кража) УК Украины.

Правонарушителям грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.