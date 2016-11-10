Правонарушители похитили 2 тонны орехов в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полиция Киева разыскивает злоумышленников, которые обокрали продуктовый склад и похитили две тонны орехов кешью. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В полицию от предпринимателя поступило сообщение, что он обнаружил повреждения складского помещения на улице Марка Вовчка, из которого неизвестные похитили две тонны орехов кешью.
Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия и направили изъятые предметы на соответствующие экспертные исследования.
Размер материального ущерба, которую получил предприниматель в результате кражи товара, устанавливается.
По данному факту начато уголовное производство по ч.5 ст.185 (кража) УК Украины.
Правонарушителям грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.