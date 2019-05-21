Міжнародну банду затримали за крадіжку горіхів на 320 тис. грн

КИЇВ. 21 травня. УНН. У Києві правоохоронці затримали міжнародну злочинну групу за крадіжку горіхів кеш'ю на 320 тисяч гривень. Фігурантам повідомили про підозру у скоєнні крадіжки, вчиненої у великих розмірах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у столиці.