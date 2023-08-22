Дело о геноциде: Международный суд ООН назначил на сентябрь рассмотрение возражений рф

Детали

Украина подала иск в Международный суд ООН вскоре после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года, в котором москва обвиняется в неправомерном применении закона о геноциде для оправдания нападения.

В предыдущем решении по делу в марте прошлого года суд обязал россию немедленно прекратить военные действия в Украине.

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