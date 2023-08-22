Дело о геноциде: Международный суд ООН назначил на сентябрь рассмотрение возражений рф
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Международный суд ООН рассмотрит возражения россии против его юрисдикции по делу о геноциде, возбужденному Украиной, на слушаниях, которые начнутся 18 сентября, сообщили во вторник в суде, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Украина подала иск в Международный суд ООН вскоре после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года, в котором москва обвиняется в неправомерном применении закона о геноциде для оправдания нападения.
В предыдущем решении по делу в марте прошлого года суд обязал россию немедленно прекратить военные действия в Украине.
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