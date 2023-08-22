Справа про геноцид: Міжнародний суд ООН призначив на вересень розгляд заперечень рф

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Україна подала позов до Міжнародного суду ООН невдовзі після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року, в якому москва звинувачується в неправомірному застосуванні закону про геноцид для виправдання нападу.

У попередньому рішенні у справі у березні минулого року суд зобов'язав росію негайно припинити воєнні дії в Україні.

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