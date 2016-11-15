Международный уголовный суд признал более 10 случаев исчезновений людей в Крыму

"...с марта 2014 года в связи с ситуацией в Крыму исчезло как минимум 10 человек. В большинстве случаев было известно, что эти люди противостояли оккупации Крыма и их похищения связаны с действиями военизированной группы "Крымская самооборона". Канцелярия Прокурора также анализирует два случая похищений и убийств активистов-представителей Крымских татар в марте и сентябре 2014 года", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в ООН запланировано голосование по проекту резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь".