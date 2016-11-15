Міжнародний кримінальний суд визнав понад 10 випадків зникнення людей у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі задокументував зникнення в Криму понад десяти осіб. Про це йдеться в звіті про попереднє розслідування ситуації в Україні, передає УНН.
"…з березня 2014 року в зв'язку з ситуацією в Криму зникло як мінімум 10 осіб. У більшості випадків було відомо, що ці люди протистояли окупації Криму, і їх викрадення пов’язувалися з діями воєнізованої групи "Кримська самооборона". Канцелярія Прокурора також аналізує два випадки викрадень і вбивств активістів-представників Кримських татар у березні та вересні 2014 р.", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні в ООН заплановане голосування щодо проекту резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь”.